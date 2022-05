Le magnifique bon à rien – Les Beaux Jours Cormelles-le-Royal, 17 juin 2022, Cormelles-le-Royal.

Le magnifique bon à rien – Les Beaux Jours Vallée du coin de terre A proximité de la place du champ de foire Cormelles-le-Royal

2022-06-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-17 21:00:00 21:00:00 Vallée du coin de terre A proximité de la place du champ de foire

Cormelles-le-Royal 14123

Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone devient un spectacle de bric et de broc hors du commun avec la compagnie Chicken Street !

Serge Badot reconstitue à mains nues et à lui seul les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du mythique film de 1966. Grâce à des palettes, des caisses en bois et des ballons de baudruche, le Sergiorama regorge d’astuces pour donner vie à un vrai-faux western drôle et ingénieux.

Spectacle accueilli dans le cadre du festival Les Beaux Jours, proposant une programmation de musique, cinéma plein air, ateliers… chaque vendredi du mois de juin, à 19h30 à Cormelles le Royal, en plein air.

Spectacle proposé en partenariat avec Eclats de rue.

