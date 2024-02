Le magnifique bon à rien Saint-Germain-les-Arlay Arlay, vendredi 14 juin 2024.

Le magnifique bon à rien Saint-Germain-les-Arlay Arlay Jura

Un spectacle original, inattendu et astucieux de Nicolas Moreau. Il se révèle un interprète bluffant d’une étonnante maitrise, maniant habilement ironie et humour. Chicken-street est une compagnie théâtrale jurassienne qui mène travail physique et théâtre d’objet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 19:00:00

fin : 2024-06-14 23:00:00

Saint-Germain-les-Arlay La Fretinée

Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté cdfsgermainarlay@gmail.com

L’événement Le magnifique bon à rien Arlay a été mis à jour le 2024-02-01 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU