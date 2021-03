Monthou-sur-Bièvre Jardin des MétamorphOZes Loir-et-Cher, Monthou-sur-Bièvre Le magnétisme, quoi ? comment ? quand ? pour qui ? Jardin des MétamorphOZes Monthou-sur-Bièvre Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Le magnétisme permet de dénouer les noeuds du corps et du mental. Les magnétiseurs ne sont pas des guérisseurs, ils ne guérissent pas les symptômes d’une maladie, mais traitent les causes. Il est recommmendé de consulter un médecin en premier lieu. L’on retrouve les premiers éléments sur le magnétisme dans le traité papyrus Ebers datant du 16ème siécle avant J-C. Le magnétiseur en principe n’est pas médecin. Une pratique alternative à la médecine contre les rhumatismes, maux de tête, troubles digestifs, stress… Certains travaillent dans les hopitaux, ce sont les coupeurs de feu.

Tarif entrée : 5€. En raison des conditions sanitaire : port du masque obligatoire, désinfection des mains, respect des distances et pas de regroupement de plus de 6 personnes.

Carole Flamen, magnétiseuse ou énergéticienne professionnelle répondra à tout votre questionnement. Venez comprendre la régulation des énergies chez les humains, animaux et les plantes Jardin des MétamorphOZes Domaine du Prieuré – 8-10 rue de l’octroi 41120 Valaire, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:00:00

