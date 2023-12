Le magicien voyageur avec Peter Din Théâtre Le Double Fond Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 14 juillet 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 07 juillet 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 30 juin 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 23 juin 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 16 juin 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 09 juin 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 02 juin 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 19 mai 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 05 mai 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 28 avril 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 31 mars 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 24 mars 2024

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 17 mars 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 04 février 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 21 janvier 2024

de 16h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Durée : 1h Age conseillé : 6-12 ans Tarif : 13 € par personne Suivi d’un atelier de magie

Un magicien étourdi qui arrive presque en retard, qui oublie ses formules magiques et qui vient accompagné de Bobby, un chien qui parle et fait des blagues… ça commence bien ! Heureusement que les enfants sont là pour aider le magicien à réussir ses numéros. Un spectacle enchanteur, rafraîchissant et interactif. Une initiation tout en douceur à l’univers de la magie, à déguster en famille !

La magie de Peter Din séduit les tout-petits. Entre comique et magicien, en passant par la tendresse, Peter Din fait rêver les jeunes enfants et aussi leurs parents. Peter Din est une pointure. Si pendant son spectacle, les apparitions de foulard, leurs et cartes de ce magicien un peu gaffeur charment les petits, ses numéros de ventriloque avec son chien, Bobby, les laissent carrément sans voix.

Ce spectacle est suivi d’un atelier de magie ou le magicien montre aux enfants comment faire des tours de magie.

Théâtre Le Double Fond 1 place du marché Sainte Catherine 75004 Paris

Contact : +33142420020 resa@doublefond.com

