2022-12-10 – 2022-12-11 EUR 8.5 8.5 Après une tornade, Dorothée, son chien Toto et leur maison sont emportés vers l'étrange pays d'Oz.



Un pays magique, dans lequel elle rencontre :

Un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau

Un robot sans cœur

Un lion sans courage …

et un mystérieux magicien d’Oz, qui semble être le seul à détenir le secret de son retour.



Théâtre, musique et marionnettes

Mise en scène : Bernard Fabrizio

Cie Divadlo Théâtre

Dès 4 ans Retrouvez le spectacle jeune public « Le magicien d’Oz » par la Cie Divadlo Théâtre. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

