2022-12-10 – 2022-12-10

Bouches-du-Rhne EUR 5 5 Jeune orpheline élevée par sa tante dans le Kansas, Dorothy ne rêve que de voyages. Un matin, un cyclone s’abat sur la ferme et l’emporte dans un univers inconnu. Commence alors son incroyable aventure au Pays d’Oz où

elle rencontre un épouvantail qui rêve d’avoir un cerveau, un homme en fer blanc qui voudrait un cœur et un lion à la limite de la dépression parce qu’il manque de courage…

Petits et grands sont alors invités à accompagner Dorothy Ems dans un voyage fantastique, drôle, émouvant, rythmé et souligné par les compositions originales de trois musiciens… D’après l’œuvre de L. Frank Baum.



● Mise en scène Claude Pelopidas

● Interprétation Émilie Roudil, Cécile Becquerelle, Cécile Cesaro, Olivier Cesaro, Richard Pop, Claude Pelopidas, Mathieu Philippon

● Musiciens : Clavier Martial; Paoli Guitare, Stéphane Albertini, Violon Zaïd Shawket Du rôle de la fée, interprétée par une chanteuse, au bûcheron de fer, incarné par un danseur hip hop en passant par des Grignotins sortis tout droit des tréteaux de la commedia dell’arte, la Cie Ainsi de Suite revisite ce classique du cinéma américain. Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

