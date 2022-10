LE MAGICIEN D’OZ, 17 décembre 2022, .

LE MAGICIEN D’OZ



2022-12-17 – 2022-12-17

Samedi 17 décembre à 16h, Spectacle musical « Le Magicien d’Oz » au Théâtre Municipal de Lamalou les Bains

Dorothy est une jeune fille pleine de vie qui va se retrouver transportée par une tornade au cœur d’un pays fabuleux, celui du Magicien d’Oz. Dorothy devra, accompagnée de ses amis : l’épouvantail, le bûcheron en fer-blanc et le lion, croisés sur son chemin, trouver le Magicien d’Oz et répondre à sa requête pour retourner chez elle et aider ses amis.

Son voyage au Pays d’Oz, semé d’embûches et de personnages haut en couleur, ne se déroulera pas comme prévu.

Suivez le parcours initiatique des quatre héros de cette histoire racontée en chansons et en danses.

Théâtre Municipal

Concert gratuit, d’après l’œuvre de L. Frank Baum

Plus d’infos auprès de la mairie de Lamalou-les-Bains : 04 67 95 63 07.

