2022-12-16 – 2022-12-24

Aude Fleury Du 16 au 24 décembre, Le Magic Noël de Côte Indigo revient. – Chalets gourmands : Ouverts tous les jours de 15h à 21h à consommer sur place ou à emporte.

– Chalet vigneron avec la participation des domaines Ferri Arnaud, Costeplane de Ferrié, Combes des ducs, les châteaux La Négly et Anglès, la cave coopérative la Vendemiaire.

– Chalet associatif avec crêpes, gaufres et vin chaud.

– Chalets artisanaux : Bijoux , sacs, étoles, gants, chapeaux, attrape-rêve, cochonnets… Attractions :

– Fête foraine : trampoline, pêche aux canards, pouss pouss – Tout public – 15h à 20h (21h les jours de spectacle)

– Patinoire éphémère. de 15h à 20h (21h les jours de spectacle). – Vendredi 16 décembre à 18h – Concert : Pop corn – Rock festif – Samedi 17 décembre à 18h – Concert : groupe Sankara – Variétés françaises et internationales – Mercredi 21 décembre à 18h – Diamond circus tour – Spectacle cabaret moderne sur le thème du Cirque, le contemporain et l’urbain. – Jeudi 22 décembre à 18h – Concert : Les tastefeuilles – Pop rock – Vendredi 23 décembre à 18h – DJ Kris – Les meilleurs tubes du moment – Défilé de mascottes – Samedi 24 décembre – Guirlande autour du cou, bonnet de Noël sur la tête et maillot de bain ajusté, vous pourrez vous jeter à l’eau avec l’association sauvetage pérignanais. – Rendez-vous à 10h derrière la mairie annexe – Saint-Pierre la Mer Arrivée surprenante du Père Noël orchestrée par le Comité de quartiers et animée par la fanfare Boule de Notes. Distribution de papillotes et de vin chaud. Possibilité de photos avec le Père Noël – Place Vergnettes – Saint-Pierre la Mer – 10h30 Samedi 24 décembre à 16h30 – Spectacle : Grinch papillotte et le secret de Noël – Spectacle enfants – Suivi d’une parade – Les Poppins – Musiciens et échassiers … et arrivée du … Père Noël +33 4 68 46 60 60 Fleury

