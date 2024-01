Le magazine Parents organise Parents : La Pause Salons Hoche Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 09h00 à 19h00

.Public adultes. payant

Le magazine Parents organise l'évènement « La Pause Parents » le 27 janvier aux Salons Hoche à Paris, sur le thème du répit parental ( ateliers, tables rondes, massages, experts, stand up etc.) pour offrir aux parents un vrai moment de détente.

Tarif : 10 euros

A destination de tous les parents.

Aux Salons Hoche, 9, avenue Hoche 75008 Paris – thème : le répit parental ( ateliers, tables rondes, massages, comprendre les pleurs de bébé, langue des signes, experts, make up flash, le stand up de Nora Hamzawi, Galère sa mère etc.) pour offrir aux parents un vrai moment de détente.

Contact : https://www.parents.fr/p/repitparental/evenement.html

