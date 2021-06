Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières Le Magasin des suicides Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières

Le Magasin des suicides Rosières, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rosières. Le Magasin des suicides 2021-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-08

Rosières Haute-Loire D’aprés Jean Teulé / Cie La Volga / Durée : 50 minutes.

Dans la famille Tuvache, le suicide est un commerce de génération en génération. Dans leur boutique, vous trouverez tout pour accéder à votre vœu ultime, la mort. D’aprés Jean Teulé / Cie La Volga / Durée : 50 minutes.

Dans la famille Tuvache, le suicide est un commerce de génération en génération. Dans leur boutique, vous trouverez tout pour accéder à votre vœu ultime, la mort. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Rosières Autres Lieu Rosières Adresse Ville Rosières lieuville 45.13223#3.9869