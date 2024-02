LE MAGASIN DES SUICIDES Cinéma Jacques Demy Divatte-sur-Loire, samedi 2 mars 2024.

En mars prochain et pour 12 représentations le théâtre du Point Rouge présentera sa pièce » le magasin des suicides » adapté par Franck REGNIER, d’après le roman de Jean TEULÉ.

Imaginez un magasin où l’on vend depuis 10 générations tous les ingrédients possibles pour se suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l’humeur sombre jusqu’au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable la joie de vivre.

La metteuse en scène Marie GENOIST propose une comédie bien vivante servie par 10 comédiens du Point Rouge.

À partir du 2 mars, le théâtre du Point Rouge annonce douze représentations du Magasin des suicides, tiré du roman éponyme de Jean Teulé et adapté par Franck Regnier. Dix comédiens seront sur les planches pour cette comédie peu ordinaire, qui n’a de sombre que le titre.

L’histoire est celle de la famille Tuvache, qui tient son commerce depuis dix générations. De la corde au poison, tout est proposé aux clients pour réussir leur mort en beauté. Les époux, pour faire fructifier leur affaire, font vivre toute la famille dans le défaitisme, le catastrophisme et l’hypocondrie, marketing du suicide oblige. Jusqu’au jour où le petit dernier, Alan, naît avec une tare incurable la joie de vivre. Cette pièce voit donc s’affronter deux visions de la vie le pessimisme et l’optimisme. Laquelle l’emportera ? Peu importe l’issue du match, j’ai choisi mon camp en faisant de cette pièce une comédie bien vivante, où défile une longue galerie de personnages , ​précise Marie Génoist, qui signe ainsi sa troisième mise en scène pour la compagnie.

Décors et costumes tout est méticuleusement travaillé pour installer l’ambiance ; il y a un peu de Tim Burton et de famille Adams dans l’air , ​ajoute la metteuse en scène. Cette dernière, soucieuse du moindre détail, s’accorde volontiers quelques sorties de route pour surprendre le spectateur. Pour le reste, l’énergie et la fantaisie habituelles des comédiens du Point Rouge devraient à coup sûr ravir le public.

Pour illustrer la pièce, le théâtre a confié pour la seconde fois la réalisation de son affiche à trente-cinq étudiants de l’école de l’image nantaise AGR. Nous avons ensuite organisé un vote auprès de notre soixantaine d’adhérents. La gagnante viendra présenter son travail lors de la répétition générale le 1er mars , indique Calixte Leroux président du Point Rouge.

Samedi 2 mars 20:30 23:00

Dimanche 3 mars 15:00 18:00

Vendredi 8 mars 20:30 23:00

Samedi 9 mars 20:30 23:00

Dimanche 10 mars 15:00 18:00

Mardi 12 mars 20:30 23:00

Vendredi 15 mars 20:30 23:00

Samedi 16 mars 20:30 23:00

Dimanche 17 mars 15:00 18:00

Jeudi 21 mars 20:30 23:00

Vendredi 22 mars 20:30 23:00

Samedi 23 mars 20:30 23:00 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-23

Cinéma Jacques Demy 11, rue du Stade

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

