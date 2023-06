Stage de photographie Le Magasin, Centre national d’art contemporain Grenoble, 19 juillet 2023, Grenoble.

Stage de photographie 19 – 21 juillet Le Magasin, Centre national d’art contemporain

Avec Tilawin Project

Cet atelier déployé sur trois après-midis, explore le thème de l’identité, des identités diasporiques et du sentiment d’appartenance. Se succèderont des discussions autour du portrait photographique, des sorties de prise de vue, des moments de rencontre auprès de l’association Pays’âges. Les participants peuvent venir avec leur propre matériel (téléphones ou appareils photos).

En résonance avec « En attendant Omar Gatlato », exposition collective (du 7 avril au 15 octobre 2023)

_

Fondé en 2020 par la photographe Liasmine Fodil, le projet Tilawin est un programme de mentorat œuvrant à l’émergence et la promotion des femmes photographes vivant en Algérie et issues de la diaspora.

Dans un milieu où les femmes demeurent sous-représentées, en réunissant sept binômes chaque année, il offre un espace d’échanges et de partage, ainsi que des possibilités de monstration des travaux développés.

En 2021, le programme a été exposé à la galerie d’art contemporain HilbertRaum, à Berlin. Il a également figuré dans le journal de la Fondation Louis Vuitton parmi les initiatives culturelles récemment nées en Afrique.

Membres organisatrices du stage d’été :

– Liasmine Fodil (Tizi-Ouzou / Algérie)

Elle tente par sa pratique photographique de comprendre le fonctionnement de son environnement. C’est par des histoires individuelles qu’elle aborde ses questionnements.

– Lola Khalfa (Marseille / France – Annaba / Algérie)

Artiste visuelle. Elle porte un intérêt particulier à la photographie et au cinéma. Elle interroge les récits contemporains, en se focalisant sur des histoires intimes et des questionnements personnels.

– Lynn S.K.

Artiste franco-algérienne. Son travail porte essentiellement sur les questions de la mémoire, de l’identité féminine et de ses représentations.

