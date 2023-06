TATRIZ broderie palestinienne Le Magasin, Centre national d’art contemporain Grenoble, 29 juin 2023, Grenoble.

TATRIZ broderie palestinienne Jeudi 29 juin, 14h00 Le Magasin, Centre national d’art contemporain

Avec Atelier Beyti et Cindy Bannani

Lors de cet atelier les enfants découvrent l’art de la broderie qui traverse si bien le temps dans la société palestinienne, s’en inspirent pour créer leur propre modèle puis le brodent au point de croix sur tambour.

En résonance avec l’exposition de Cindy Bannani, « Les 35 et les 99 965 autres » (du 7 avril au 3 septembre au Magasin CNAC)

Cindy Bannani est née en 1992 à Montreuil et vit aujourd’hui à Paris. Elle est diplômée de l’École supérieure de l’ESAD Grenoble et de la Haute École d’Art de Berne. Elle était artiste en résidence au Magasin CNAC à Grenoble de novembre 2022 à mars 2023. Préalablement, elle a effectué une résidence au Consulat, centre culturel indépendant à Paris dédié à ce même projet de recherche.

C’est de la nécessité de redécouvrir l’héritage d’une histoire familiale complexe qu’elle commence son travail sur la visibilité et la particularité des histoires appartenant aux minorités. En 2019, elle reçoit la bourse des arts plastiques de la ville de Grenoble pour son travail de recherche sur les origines et les glissements sémantiques du mot « beurette » depuis 1983.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Portrait de Cindy Bannani, décembre 2022. © Magasin CNAC