Le Made in Essonne s’expose Domaine départemental de Chamarande, 20 novembre 2021, Chamarande.

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Domaine départemental de Chamarande

Pour les fêtes, offrez à vos proches du 100% Made in Essonne Sur tout un week-end, venez rencontrer les producteurs et échanger avec les artisans d’art sur leurs secrets de fabrication ! Lors de ce marché au Domaine départemental de Chamarande, les artisans seront ravis de vous présenter leurs métiers et leurs dernières réalisations. Découvrez par exemple les vitraux du Vitrail Français, les créations en verre des Perles de Mélina, les bijoux en porcelaine et en verre de Bélisame Créations ou encore les bijoux et pièces de dinanderie de l’Atelier MariT. Wit Joaillerie vous présentera ses bijoux en or et en argent et Angéline Quilling Créations ses tableaux tout en papier. La décoration en céramique est aussi présente avec les créations originales et amusantes de Bobinette Céramique, celles associant terre et verre de By Manet, celles en grès du Pot d’Hermine, et celles en mosaïques du Petit Atelier d’Isa. Les couteaux de Lames de Compagnie, les objets en filet de marqueterie de Dammann Artisan ou encore les produits de bois tourné à partir d’essences locales et exotiques de Bruno Tournage sont autant d’idées cadeaux de Noël pour vos proches. Retrouvez également les objets en résine de Décorêve Conseils et les illustrations oniriques d’Aquarêves ou encore les accessoires textiles des artistes Du Fil au Trésor et Du Fil et des Perles. Le jardin n’est pas en reste : la pépinière les Jardins d’Ollivier vous proposera plantes, outillage et décoration pour votre extérieur. Gâtez les vôtres avec des produits locaux festifs. Régalez vos papilles pour les fêtes avec le meilleur de l’Essonne : chocolats, miels, biscuits, pâtes, lentilles ou encore terrines. À Chamarande, c’est l’assurance de trouver de nombreuses surprises à mettre sous le sapin : des bières artisanales de la Brasserie de la Juine, du whisky, de la vodka, du gin essonniens de La Fabrique à Alcools ou encore des baumes et savons artisanaux de la Savonnerie du Gâtinais. Patientez jusqu’à Noël avec les caramels Les Nicettes, les confitures de La Corbeille à Confitures ou les pâtisseries végétales de Rébecca. Ne manquez pas non plus pour votre calendrier de l’Avent les miels, pains d’épices et bonbons de la Miellerie de Misery et du Syndicat des apiculteurs, les biscuits et brioches Les Cannelines et les tisanes de Chalouette en Herbes. Pour agrémenter ou préparer vos tables de fête, nous vous invitons à vous rendre sur les stands de la Ferme de Beaumont pour ses terrines et rillettes de porc, chez Émile et une Graine pour ses quinoa, lentilles ou pois, mais aussi les lentilles et pâtes du Bois Racine. Un espace de restauration est mis à votre disposition pour découvrir les spécialités locales proposées par Sab’Elle Cuisine. L’événement se tiendra dans la cour des Archives du château, de 10h à 17h les samedi 20 et dimanche 21 novembre.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

C’est Noël avant l’heure : Essonne Tourisme vous propose plein d’idées de cadeaux lors de notre marché « Le Made in Essonne s’expose » au Domaine départemental de Chamarande, les 20 et 21 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T17:00:00