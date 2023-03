Machin Machine #10 – Les 5 sens – Une journée pour les enfants de 0 mois à 12 ans Le Mac Orlan, 9 avril 2023, Brest .

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-09 19:00:00

Pour cette dixième édition de Machin Machine, Caroline Denos et Arnaud Le Gouëfflec prennent les commandes du Mac Orlan et invitent à une grande fête les enfants qui rampent, qui crapahutent, qui gesticulent, qui jouent ou qui cogitent.

Les 5 sens – Une journée pour les enfants de 0 mois à 12 ans

Une journée à déambuler d’un monde à l’autre, d’une tranche d’âge à l’autre, des 0-3 ans aux 4-7 ans, jusqu’au 8-12 ans !

Pour cette dixième édition de Machin Machine, Caroline Denos, danseuse et chorégraphe, et Arnaud Le Gouëfflec, romancier, scénariste de bande dessinée, compositeur et musicien, prennent les commandes du Mac Orlan et vous invitent à une grande fête pour les enfants, les plutôt Machines comme les plutôt Machins, pour celles et ceux qui rampent, qui crapahutent, qui gesticulent, qui jouent ou qui cogitent.

Une myriade de spectacles, d’ateliers et d’expériences, dans un espace transformé, pour en avoir plein les mirettes, plein les oreilles, et même plein les doigts !!!

10h-11h : petite salle – Atelier Chant et mouvement pour les bébés de 0 à 12 mois

Rozenn Dubreuil, danseuse, pédagogue et éducatrice somatique par le mouvement en BMC® et Sarah Floch, chanteuse, comédienne et professeur de chant proposent un espace où parents et bébés navigueront entre observation, jeux, mouvement, toucher, sons et berceuses du monde.

10h et 11h15 (deux séances) : grande salle durée de 25’ – Batée ou le B.A-BA pour les 0-3 ans

Caroline Denos et François Joncour offrent un spectacle chorégraphique et musical qui puise ses sources là ou tout commence et se construit : La petite enfance. Où, les bébés, les très jeunes enfants, dans toute l’authenticité de leur développement, l’action et l’interaction, nous inspirent un gisement intarissable de « pépites mouvantes et sonores ».

14h et 15h (deux séances) : grotte enchantée durée 1h

Atelier musiques actuelles « Mains-courantes » pour les 4-7 ans et pour les 8-12 ans Animé par Jonathan Guéguen. Une main à la terre, l’autre prête à dégainer en rythme, Mains-courantes invite à la découverte de l’électronique par le biais de la musique « à moins que ce soit l’inverse ? ». Sampler, claviers, makey makey et une armée de câbles joyeusement entremêlés pour une création collective et éphémère !

16h : petite salle 45’- Le Mystérieux Festival des Jerrichan Nachos pour les 4-10 ans

Sur scène ils sont deux, Rose et Jerry : Rose c’est la batterie et Jerry la guitare. Le spectacle est un voyage onirique entre conte et musique, plein d’humour et de tendresse, autour de personnages drôles et attachants, qu’ils et elles soient humains, félins ou de la famille des gallinacés…

Rozenn Bothuon : batterie, instrumentarium, chant, narration

Loïc Bécam : guitare, chant, narration

17h : grande salle 30’ tout public – Top Ten

Pièce chorégraphique et musicale de Guiomar Campos et Pablo Duggan. L’un vient de Buenos Aires, l’autre de Madrid. Depuis que Pablo et Guiomar se sont rencontrés à Brest, ils écoutent et chantent régulièrement ensemble des chansons dans leur langue maternelle. Leurs chants convoquent des souvenirs, des histoires appartenant à une époque pas si lointaine et qui rappelle ainsi à nos deux artistes la part d’eux-mêmes qu’ils ont laissée dans leur pays. Top Ten est une pièce solaire qui parle du déracinement, de l’amitié, des conventions et des codes culturels.

18h : grande salle

En clôture et en famille, une Mini Boum Cumbia animée par Guiomar Campos et Pablo Duggan

Déambulation de 14h à 17h

Micro Forêt, performance jeune public par la Compagnie Le Sonar avec Bélen Cubilla et Brieuc Le Guern

C’est quoi un micro ? C’est quoi une forêt ? C’est quoi ta forêt à toi ? Tu connais une histoire de la forêt ? Tu sais quel oiseau chante à cinq heures? Et à dix-huit heures?

Dans le hall et tout public – Culbutoboum !

Un manège tintinnabulant imaginé par le toy-musicien breton, Chapi, composé de plus de cent culbutos, qui séduit tant par la sonorité unique de ces cent jouets traditionnels que par la diversité des personnages représentés.

Dans la grande salle : Courts-métrages et films familiaux sélectionnés par la Cinémathèque de Bretagne

Les enfants découvrent le cinéma… Le programme, à la fois drôle et pédagogique, puisé dans les trésors de la Cinémathèque de Bretagne, permet de sensibiliser les enfants à l’image.

Programme POP

L’Atelier des publics de Passerelle Centre d’art contemporain propose une découverte originale d’une exposition, d’une architecture ou d’un paysage. Au Bar et également sur place : Livres, bar à sirops, vente de gâteaux et boissons chaudes, avec Comme les Grands, la librairie-pâtisserie qui pense aux enfants !

Avec la participation de : La Carène/ La Cinémathèque de Bretagne/ Passerelle, Centre d’Art Contemporain/participation d’élèves de l’ESAAB et de la librairie Comme les grands.

Placement libre

Tarifs 5,20 € • réduit : 3,10 €

+33 2 98 33 55 90 http://mac-orlan.brest.fr/?_ga=2.134321137.1813691073.1678719415-1943366044.1675700571

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

