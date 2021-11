Congis-sur-Thérouanne Lycée du Gué à Tresmes Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Le lycée en pyjama Lycée du Gué à Tresmes Congis-sur-Thérouanne Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Le lycée en pyjama Lycée du Gué à Tresmes, 20 janvier 2022, Congis-sur-Thérouanne. Le lycée en pyjama

Lycée du Gué à Tresmes, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30

Dans un espace créé par les élèves de DNMADE Espace 1ère année, les élèves internes auront la possibilité de venir déclamer un extrait d’une de leurs lectures (roman, contes, nouvelle, poésie, théâtre, bande dessinée, manga, etc.) qu’elle soit coup de coeur ou non. Cela permettra à tous de découvrir d’autres possibilités. Chacun sera libre de s’exprimer ou de simplement venir écouter. Tous pourront débattre selon les thématiques abordées par les textes. Le tout dans une ambiance qui se veut chalereuse et conviviale.

Réservé aux élèves internes du lycée

Les élèves internes partageront leurs lectures avec leurs pairs le temps d’une soirée conviviale où chacun pourra s’exprimer sur ses émotions littéraires Lycée du Gué à Tresmes Rue du Gué 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Lycée du Gué à Tresmes Adresse Rue du Gué 77440 Congis-sur-Thérouanne Ville Congis-sur-Thérouanne lieuville Lycée du Gué à Tresmes Congis-sur-Thérouanne