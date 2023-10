Composer les mondes : la pensée de Philippe Descola – Elisa Levy Le Luxy Ivry-sur-Seine, 13 octobre 2023, Ivry-sur-Seine.

Comment, nous les modernes, avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable et comment faire pour enrayer ce mouvement ? Philippe Descola a consacré sa vie d’anthropologue à éclairer ces questions. Le film l’emmène confronter ses idées à une expérience sociétale unique au monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et avec la terre sauvée du béton, en lieu et place d’un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle façon d’être au monde.

Philippe Descola, après des contributions à l’ethnologie de l’Amazonie, fondées notamment sur des enquêtes parmi les Achuar. se consacre depuis plusieurs années à l’anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains et, plus récemment, à l’anthropologie des images. Professeur émérite au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS, il est l’auteur d’ouvrages de références comme Les lances du crépuscule (1993), Par-delà nature et culture (2005), La Nature domestique (2019 [1986]), La Composition des mondes (2014), Ethnographies des mondes à venir (avec Alessandro Pignocchi, 2022). Médaille d’or du CNRS en 2012, Philippe Descola est membre de la British Academy et de l’American Academy of Arts and Sciences.

Elisa Levy est réalisatrice. Elle étudie le cinéma à Paris 8 sous la direction de Jean-Louis Comolli et apprend son métier de réalisatrice en filmant la scène hip-hop parisienne des années 90. Elle collabore notamment avec Oxmo Puccino. Pendant vingt ans, elle tourne, monte et réalise différents formats pour le cinéma et la télévision. En 2015, elle entame un dialogue avec Philippe Descola. De leur collaboration naîtront deux films Composer Les Mondes (2021) et La Fausse Transparence du Réel, long métrage en cours d’écriture.

