dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Lustou 89 Chemin d’Agos, 65170 Vielle-Aure Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Le séjour se déroule du 24 au 28 octobre, avec un groupe de 14 jeunes âgés de 10 à 14 ans et 4 adultes. Le départ se fait de l’accueil de loisirs Gulliver à Soyaux, le transport se fera en deux minibus. L’hébergement se fait en gîte au Lustou, les jeunes devront participer à la vie quotidienne avec l’aide des naimateurs (cuisine, faire les courses, faire la vaisselle, …)

Durant le séjours aura lieu canyoning, via ferrata et archerytag, ces 3 activtés seront encadrées par des brevets d’états. Durant le rest de u séjour les animateurs du groupe proposeront d’autres activités (grand jeu, jeux de sociétés, découverte de Saint Lary, …)

