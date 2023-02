Inauguration Atelier de céramique & Showroom Le Lupin – Atelier de céramique Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Inauguration Atelier de céramique & Showroom Le Lupin – Atelier de céramique, 1 avril 2023, Nancy. Inauguration Atelier de céramique & Showroom 1 et 2 avril Le Lupin – Atelier de céramique A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Hélène Etre vous ouvrira les portes de son atelier Le Lupin.

Vous découvrirez un espace showroom avec des pièces uniques ou en petites séries en grès et porcelaine, dédiées aux Arts de la Table mais aussi aux Arts de vivre.

L’ espace fabrication sera également ouvert et vous pourrez vous essayer au tour de potier, ou encore prendre le temps de décorer des pièces modelées pour l’occasion. Hélène vous expliquera les différentes étapes de création d’une pièce en céramique.

Dimanche 2 avril, à 18h un cocktail d’inauguration sera proposé pour partager un moment convivial autour de l’Artisanat. Le Lupin – Atelier de céramique 15 Ter rue de la Primatiale Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T18:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Le Lupin - Atelier de céramique Adresse 15 Ter rue de la Primatiale Ville Nancy lieuville Le Lupin - Atelier de céramique Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Le Lupin - Atelier de céramique Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

Inauguration Atelier de céramique & Showroom Le Lupin – Atelier de céramique 2023-04-01 was last modified: by Inauguration Atelier de céramique & Showroom Le Lupin – Atelier de céramique Le Lupin - Atelier de céramique 1 avril 2023 Le Lupin - Atelier de céramique Nancy nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle