Rue de l’hôpital Saint Roch, le lundi 18 avril à 10:00

### Les pâtes sont votre gourmandise et vous aimez partager ? ### Venez participer à la fabrication et la préparation de pâtes fraîches bio dès 10h, le 18 avril ! L’association Casawaz propose un atelier ouvert aux habitantes et habitants. Rendez-vous à partir de 15h pour la dégustation, et n’hésitez pas à amener une sauce maison! Au programme : fanfare en déambulation, conte pour enfants à 16h au jardin des waz’ifs et concert de clôture vers 18h au Café des Sarazins Accueil et accès gratuit; dégustation gratuite des pâtes **Lundi 18 avril** **Rue de l’hôpital Saint-Roch et café des Sarrazins** **À partir de 15h**

Accueil et accès gratuit

Ramène ta sauce !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T21:00:00