Sarthe Découverte du patrimoine bâti et naturel du Lude le lude Le Lude, 17 septembre 2023, Le Lude. Découverte du patrimoine bâti et naturel du Lude Dimanche 17 septembre, 15h00 le lude entrée libre En marchant, partez à la découverte de la maison des architectes et des contremaitres puis vous vous dirigerez vers l’ancienne laiterie ou l’architecte des lieux vous en racontera son histoire. Vous découvrirez ensuite la biodiversité du Loir avec le CPIE et enfin vous vous redirigerez vers la maison des artistes ou vous pourrez découvrir une exposition sur la faune et la flore locale en dégustant des produits locaux ! le lude 8 rue du marché au fil Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire 0243946004 http://www.ville-lelude.fr Nous proposons aux visiteurs de parcourir la commune du Lude en découvrant son patrimoine historique mais également industriel et naturel (maison des architectes-ancienne laiterie-biodiversité du Loir et exposition à la maison des artistes) Parking de la maison des associations Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 le lude Détails Catégories d’Évènement: Le Lude, Sarthe Autres Lieu le lude Adresse 8 rue du marché au fil Ville Le Lude Departement Sarthe Lieu Ville le lude Le Lude latitude longitude 47.647489;0.157408

