LE LUDE GAMING Le Lude Le Lude Le Lude Catégories d’Évènement: 72800

kb:France5272

Le Lude

LE LUDE GAMING Le Lude, 13 mai 2023, Le Lude Le Lude. LE LUDE GAMING 14 Place du Champ de Foire Espace Ronsard Le Lude 72800 Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire

2023-05-13 – 2023-05-13

Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire

Le Lude

72800 Le Lude Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le rétrogaming, la réalité virtuelle à l’aide de casques VR, le coloriage et la lecture augmentée et la micro folie. Vous pourrez profiter d’une vente de livres, BD, mangas, de faire des jeux de sociétés. Il y aura également un défi puzzle et de la restauration sur place. Le Lude Gaming – Thème “Street Art” +33 2 43 94 20 79 Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 72800, kb:France5272, Le Lude Autres Lieu Le Lude Adresse Le Lude 72800 Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Ville Le Lude Le Lude lieuville Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude Departement 72800

Le Lude Le Lude Le Lude 72800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-lude-le-lude/

LE LUDE GAMING Le Lude 2023-05-13 was last modified: by LE LUDE GAMING Le Lude Le Lude 13 mai 2023 14 Place du Champ de Foire Espace Ronsard Le Lude 72800 72800 Le Lude Le Lude kb:France5272

Le Lude Le Lude 72800