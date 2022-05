Fête des Jardiniers Château du Lude, 4 juin 2022 10:00, Le Lude.

4 et 5 juin Sur place tarif unique: 8€ (gratuit -18 ans) https://www.lelude.com/fete-des-jardiniers/, contact@lelude.com, https://www.facebook.com/chateaudulude, 0243946009

Grand rendez-vous des amateurs de plantes et de jardins, la Fête des Jardiniers rassemble près de 60 exposants: pépiniéristes, artisans, producteurs locaux. Des ateliers et animations sont prévus.

Les 4 et 5 juin, la Fête des Jardiniers se tient au coeur des jardins du Château du Lude.

Venus de toute la France, une soixantaine d’exposants présente le meilleur de leur production.

Les pépiniéristes proposent une grande diversité de plantes, des plus classiques aux plus originales. On y trouve des plantes ornementales ou de collection, pour terrains secs ou ombragés, des plantes grasses, des plantes aquatiques et potagères, des buissons, arbustes et arbres, des cactus, des rosiers, des fuchsias ou encore des planes grimpantes il y en a pour tous les goûts.

Les jardiniers trouvent aussi tout l’outillage nécessaire à l’entretien du jardin, ainsi que le mobilier et la décoration indispensable pour en faire un lieu de détente.

Des professionnels proposent des ateliers où ils dispensent leurs bons conseils pour un entretien idéal des plantes (taille raisonnée, taille des rosiers, etc.)

La Fête des jardiniers estaussi un événement familial. Des ateliers et animations sont prévus pour les enfants (initiation à la plantation, ateliers créatifs). Dans le potager, ils découvrent les animaux de la basse-cour, avec poules, lapins, canards et oies. Sur la terrasse, les chèvres angora sont présentes avec leur délicate laine mohair.

Côté gourmandise, on découvre les stands des producteurs locaux et leurs produits frais (pain bio, fromages de chèvre et de vache, miel, vinaigres et hydrolats, légumes frais,…)

Dans les cuisines médiévales, les fourneaux reprennent du service le dimanche avec la confection de confitures au feu de bois, faites avec les fruits du potager.

Le samedi 4 juin à 15h, les amateurs de livres de jardin sont invités à assister à la remise du Pirx PJ Redouté. Depuis plus de 25 ans, il récompense la meilleure publication de l’année sur le thème de la botanique et du jardin.

INFOS PRATIQUES:

– ouvert en continu de 10h à 19h

– restauration sur place

– porteurs à disposition pour le transport des achats lourds et/ou encombrants

– possibilité d’acheter les billets en ligne

Château du Lude Le Lude 72800 Le Lude Le Lude Sarthe

samedi 4 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 19h00