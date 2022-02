Le Louxor présente une rétrospective Kinuyo Tanaka Cinéma le Louxor, 16 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 février 2022 au mardi 01 mars 2022 :

Du 16 février au 1er mars, le Louxor consacre une rétrospective à Kinuyo Tanaka, l’actrice de Mizoguchi et d’Ozu, qui devint une immense réalisatrice. Au programme, 6 films inédits en France à découvrir en version restaurée 4K.

« Maintenant qu’il y a également des femmes élues au parlement japonais, j’ai pensé que ce serait une bonne chose qu’il y ait aussi au moins une femme réalisatrice. » Kinuyo Tanaka

Kinuyo Tanaka (1909-1977) fut l’une des plus grandes vedettes du cinéma japonais. Avec une carrière qui commence dans le cinéma muet et qui finit à la télévision, son parcours est un des plus impressionnants de l’âge d’or des studios. Sa collaboration avec le cinéaste Kenji Mizoguchi a donné quelques-uns des films les plus célèbres du cinéma asiatique, tels que La Vie d’Oharu femme galante (1952), Les Contes de la lune vague après la pluie (1953) ou L’Intendant Sansho (1954). Elle tourna aussi pour Hiroshi Shimizu, Yasujiro Ozu, Mikio Naruse ou Kon Ichikawa, et sa filmographie de plus de deux cents films compte un grand nombre de chefs-d’œuvre.

En 1953, Kinuyo Tanaka décide de passer derrière la caméra, devenant ainsi la première femme cinéaste d’après-guerre. Son parcours de réalisatrice fut semé d’embûches. L’actrice put néanmoins diriger avec succès six longs-métrages pour différents studios. Lettre d’amour, mélodrame autour d’un amour perdu, La Lune s’est levée, comédie du sentiment amoureux, « à la Ozu », Maternité éternelle, parcours sensible d’une femme debout dans la tourmente, La Princesse errante, fresque spectaculaire tirée d’une histoire vraie, La Nuit des femmes, édifiant récit du retour à la vie d’une jeune prostituée, et Mademoiselle Ogin, flamboyante odyssée amoureuse en costume, sont autant d’inoubliables portraits de femmes, portraits qui témoignent d’une voix singulière dans la grande histoire du cinéma japonais classique.

Deux séances spéciales :

JEUDI 17 FÉVRIER • 19H30 – LA NUIT DES FEMMES

Séance présentée par Pascal-Alex Vincent, cinéaste, universitaire et spécialiste du cinéma japonais.

DIMANCHE 27 FÉVRIER • 10H45 – MATERNITÉ ÉTERNELLE

Séance présentée par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo.

LETTRE D’AMOUR (Koibumi)

1953 | JAPON | 1H38 | NOIR & BLANC | VOSTF

LA LUNE S’EST LEVÉE (Tsuki wa noborinu)

1955 | JAPON | 1H42 | NOIR & BLANC | VOSTF

MATERNITÉ ÉTERNELLE (Chibusa yo eien nare)

1955 | JAPON | 1H51 | NOIR & BLANC | VOSTF

LA PRINCESSE ERRANTE (Ruten no ohi)

1960 | JAPON | 1H43 | COULEURS | VOSTF

LA NUIT DES FEMMES (Onna bakari no yoru)

1961 | JAPON | 1H33 | NOIR & BLANC | VOSTF

MADEMOISELLE OGIN (Ogin-sama)

1962 | JAPON | 1H42 | COULEURS | VOSTF

