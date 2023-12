AVANT PREMIÈRE : L’INNOCENCE LE LOUXOR, 26 décembre 2023, .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T20:00:00+01:00 – 2023-12-26T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-26T22:30:00+01:00 – 2023-12-27T00:30:00+01:00

AVANT-PREMIÈRE

L’INNOCENCE

De Hirokazu Kore-eda

JAPON I 2023 I 2H06 I VOSTF

Avec Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

Prix du scénario – Festival de Cannes 2023

Queer Palm – Festival de Cannes 2023

Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l’élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l’équipe éducative de l’école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l’enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ…

« Dans un thriller énigmatique, Kore-eda Hirokuza ausculte de nouveau le pays de l’enfance. La trame de L’Innocence fascine pendant deux heures par son enchevêtrement narratif et ses apparences trompeuses. Le script labyrinthique porte une attention particulière sur le besoin de reconstruire méticuleusement le puzzle des secrets de l’enfance. » France Culture

LE LOUXOR 170 BOULEVARD DE MAGENTA Paris

