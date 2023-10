Le Louvre vous attend pour les vacances de la Toussaint Musée du Louvre Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au samedi 04 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Pour les vacances de la Toussaint, le Musée du Louvre vous propose une offre 100% familiale.

Des ateliers (dès 3 ans)

Motrimusée – Réveille la sculpture (En famille, de 3 à 5 ans – 1h30)

En duo, enfants et adultes partent à la découverte d’une œuvre, et se laissent conter son histoire. Un moment privilégié de découverte, d’observation, de complicité et d’échange pour rejouer en atelier l’œuvre par le corps.

Attention un adulte pour un enfant.

Les petits créatifs : Jouer la couleur (En famille, dés 6 ans – 2h)

Venez en famille observer tout en nuance les tableaux du musée !

Amusez-vous avec les couleurs et les textures pour recréer ensemble une œuvre unique, inspirée des collections des peintures !

Carnet de voyage au Louvre (En famille dès 8 ans – 2h)

Des antiquités aux peintures, parcourez le musée en compagnie d’un plasticien et venez dessiner des œuvres dans votre carnet, souvenir de votre voyage au Louvre.

Apprentis artistes : Figure rouge et figure noire (Enfants 9/11 ans – 2h)

Les enfants sont invités à venir admirer les vases grecs pour comprendre leurs formes et leurs fonctions. Puis en atelier, il est temps de créer son propre vase en volume et en papier rouge et noir !

Précieuses couleurs (En famille, dès 8 ans)

Découvrez les couleurs du Moyen-Âge en vous inspirant des objets d’orfèvrerie émaillée du musée pour créer en famille votre propre trésor coloré.

Des visites contées dans les salles du musée (dès 4 ans, de 1h à 1h30)

La visite des tout-petits : La fête ! (En famille, de 0 à 3 ans – 1h)

Une fois par mois venez écouter avec votre bébé des histoires, chansons, comptines et éveiller vos sens dans le département des peintures du Nord du musée du Louvre.

Attention un adulte pour un enfant.

Petits contes gourmands (En famille, dés 4 ans – 1h)

Venez déguster avec vos yeux et vos oreilles les tableaux du musée!

Pharaon, scribe et autres histoires (En famille, dés 6 ans – 1h30)

Dans le département des Antiquités égyptiennes, partez à la découverte d’objets de la vie quotidienne pour comprendre le monde des pharaons en écoutant des contes vieux de trois mille ans…

Des visites guidées (dès 4 ans)

Ma première visite au Louvre (En famille dès 6 ans – 1h30)

Des antiquités égyptiennes, aux sculptures grecques, de la Joconde aux grands tableaux français, parcourez le Louvre et venez découvrir en famille les secrets de ses œuvres les plus célèbres.

Au fil du Nil (En famille dès 8 ans – 1h30)

De la pêche aux récoltes, de l’écriture aux loisirs parcourez les collections d’antiquités égyptiennes et venez découvrir en famille la vie quotidienne au temps des pharaons.

Ors et trésors (En famille dès 8 ans – 1h30)

D’or, d’argent ou de pierres précieuses… parcourez les salles d’objets d’art et venez découvrir en famille les trésors des rois.

Animaux du Louvre (En famille dès 6 ans – 1h30)

Une balade dans les collections du musée pour découvrir en famille une sélection d’animaux peints et sculptés. En alternance avec les autres thématiques familles.

Des mini-visites

En 20 minutes, un médiateur répond à toutes vos questions dans six espaces emblématiques du musée. Tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones) à 10h30, 11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30 . Retrouvez toutes les informations sur les thèmes sur la page dédiée.

Le Studio, un espace ludique en accès libre àdécouvrir (dès 4 ans)

En accès libre toutes les vacances dans l’espace Forum, le studio vous propose une programmation en lien avec Notre Dame de Paris et l’exposition qui lui est consacrée au Louvre

Musée du Louvre Rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/les-vacances-de-la-toussaint-2023 https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/les-vacances-de-la-toussaint-2023

Guillaume Bontemps musée et pyramide du Louvre