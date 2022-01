Le Louvre, palais Royal – l’histoire secrète et mouvementée du plus célèbre des musées VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Louvre, palais Royal – l’histoire secrète et mouvementée du plus célèbre des musées VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, 25 janvier 2022, Paris. Le Louvre, palais Royal – l’histoire secrète et mouvementée du plus célèbre des musées

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, le mardi 25 janvier à 15:00

Le fameux musée du Louvre et ses prestigieuses collections ne sont plus à présenter. Mais sait-on vraiment qu’avant d’être ce célèbre monument, le Louvre était une forteresse médiévale du XIIe siècle qui connaîtra de multiples transformations? **Replongeons ensemble dans cette histoire mouvementée !** Philippe Auguste, couronné à 15 ans en 1180 s’installe comme ses prédécesseurs, les mérovingiens, au palais de la Cité. Il se retrouve rapidement à la tête d’un royaume assailli de toutes parts: les ennemis sont aux aguets, particulièrement les Plantagenêts voisins, prêts à prendre la couronne par les armes, dès 1187. Une des premières missions du jeune souverain sera équiper les principales villes de son petit royaume de tours circulaires (Bourges, Chinon…) ou enceintes afin d’assurer la défense de l’ordre établi. Paris, capitale la plus menacée, aussi bien par les étrangers que par les seigneurs révoltés, la sera encore longtemps, en raison notamment de situation géographique, à proximité de la frontière Nord et au débouché d’une voie d’invasion connue depuis Normands, la Seine. Le besoin se fait sentir de bâtir une solide enceinte, d’autant plus indispensable avec le départ du roi en croisade. Avant son départ en 1180, il donne ordre aux bourgeois parisiens de ceinturer les quartiers de la rive Droite de Paris dans une grande muraille.

WEBINAIRE ZOOM https://us02web.zoom.us/webinar/register/5616427555756/WN_Qn0F32vcQrOk308hVw74OA

Forteresse qui n’aura de cesse de se transformer dans le temps, devenant ensuite palais de plaisance et enfin le premier musée national. revenons ensemble sur une histoire passionnante et mouvementée! VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T15:00:00 2022-01-25T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Adresse 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Ville Paris lieuville VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris Departement Paris

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/