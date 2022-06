Le Louvre ésotérique – visite nocturne Catégorie d’évènement: île de France

Le Louvre ésotérique – visite nocturne, 3 juin 2022, . Le vendredi 15 juillet 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 24 juin 2022

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 16 juin 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 03 juin 2022

de 19h30 à 22h00

. payant 19€/pers

Lors de cette visite extérieure dans les cours du Louvre, le palais nous dévoile peu à peu sa face cachée. Sylvain, votre guide, vous invite à le suivre pour retracer l’histoire complexe de ce lieu emblématique et décoder les nombreux symboles présents sur sa façade. Nous reviendrons sur huit siècles d’Histoire et d’histoires, au cours desquels tous les régimes politiques participèrent à la transformation de l’édifice, de nos anciens rois à nos modernes présidents, qui ont tous été très au fait de la symbolique ésotérique. Notamment Napoléon III, qui fit agrandir et restaurer le palais, et dont les architectes truffèrent les façades de signes que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Nous étudierons ensemble cette richissime œuvre sculptée et nous en dégagerons les symboles, temporels ou ésotériques, basés souvent sur une interprétation astronomique des lieux. Vous ne verrez plus le Louvre du même œil… Une visite originale et très instructive, qui enchantera les curieux ! N.B. : La visite se déroule intégralement en extérieur, dans les cours du Louvre. Nous n’entrons pas dans le musée. Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/le-louvre-esoterique/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/le-louvre-esoterique/

slp Louvre ésotérique visite

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le Louvre ésotérique – visite nocturne 2022-06-03 was last modified: by Le Louvre ésotérique – visite nocturne 3 juin 2022

Paris