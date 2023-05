Les oiseaux migrateurs, 22 août 2023, Le Louroux.

A la mi-août, de nombreux migrateurs transitent par la France avant de rejoindre le continent africain. Les zones humides avec leurs vasières et roselières riches en insectes sont des haltes privilégiées pour ces espèces. Rossignol, sarcelles, gobemouches, chevaliers, busards et balbuzard s’arrêtent.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 12:30:00. 7 EUR.

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In mid-August, many migrants transit through France before reaching the African continent. The wetlands with their mudflats and reedbeds rich in insects are privileged stopovers for these species. Nightingales, teals, flycatchers, sandpipers, harriers and ospreys stop over

A mediados de agosto, muchos migrantes atraviesan Francia en su camino hacia el continente africano. Los humedales, con sus marismas y cañaverales ricos en insectos, son los lugares favoritos de estas especies. Ruiseñores, cercetas, papamoscas, andarríos, aguiluchos y águilas pescadoras hacen escala

Mitte August ziehen viele Zugvögel durch Frankreich, bevor sie sich auf den afrikanischen Kontinent begeben. Feuchtgebiete mit ihren insektenreichen Schlamm- und Schilfgebieten sind für diese Arten beliebte Rastplätze. Nachtigallen, Krickenten, Fliegenschnäpper, Waldwasserläufer, Rohrweihen und Fischadler machen Rast

Mise à jour le 2023-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire