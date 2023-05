Fête des Arts, 9 juillet 2023, .

Les écrivains et les peintres exposeront dans la rue du moulin et dans les cours des propriétés. (Trois prix seront attribués)

Spectacle de musique et de danse en déambulation dans la cour du prieuré à 18h00..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Writers and painters will exhibit in the mill street and in the courtyards of the properties. (Three prizes will be awarded)

Music and dance show in the courtyard of the priory at 6:00 pm.

Escritores y pintores expondrán en la calle del molino y en los patios de las viviendas. (Se concederán tres premios)

Espectáculo de música y danza en el patio del priorato a las 18 horas.

Schriftsteller und Maler werden in der Mühlenstraße und in den Höfen der Anwesen ausstellen. (Es werden drei Preise verliehen)

Musik- und Tanzvorführung im Hof des Priorats um 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire