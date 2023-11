MARCHÉ DE NOËL – LE LOUROUX BÉCONNAIS Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence, 10 décembre 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Marché de Noël le dimanche 10 décembre 2023 autour de la mairie déléguée du Louroux-Béconnais..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Le Louroux Béconnais Salles Jeanne Guillot, Yves Huchet et derrière la mairie

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market on Sunday, December 10, 2023 around the Louroux-Béconnais town hall.

Mercado de Navidad el domingo 10 de diciembre de 2023 alrededor del ayuntamiento de Louroux-Béconnais.

Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 10. Dezember 2023, rund um das delegierte Rathaus von Le Louroux-Béconnais.

