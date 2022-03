Le loup vous dit tout ! Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le loup vous dit tout ! Marseille 7e Arrondissement, 12 mars 2022

2022-03-12 11:00:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 8 16 Nichés au coeur de la forêt, les spectateurs s’apprêtent à écouter un conte lorsque le Loup interrompt le récit, mécontent !

Lassé d’être pris pour le méchant, le croqueur d’enfants, le Loup va nous livrer sa vérité dans des chansons tantôt rigolotes, tantôt mélancoliques et poétiques.



Le Loup va croiser ainsi le chemin des Trois Petits Cochons, du Chaperon Rouge, de Mère-Grand et des Sept Chevreaux, personnages que l’on découvre alors pas si innocents.

