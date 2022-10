Le loup, ni monstre, ni peluche ! Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados Dans les livres et les contes, le loup est soit un monstre féroce, soit un gros bêta poilu… et si le loup était juste un prédateur naturel ?

Apprenez à connaître les traces de passage et le comportement du loup gris à travers des jeux, dessins et histoires dans le jardin et le Musée d’initiation à la nature de la Ville de Caen.

Animations gratuites sur réservation au 02 31 30 43 27 ou par mail à accueil@cpievdo.fr Dans les livres et les contes, le loup est soit un monstre féroce, soit un gros bêta poilu… et si le loup était juste un prédateur naturel ? Apprenez à connaître les traces de passage et le comportement du loup gris à travers des jeux,… +33 2 31 30 43 27 https://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes Caen

