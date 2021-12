Médiathèque Le Phare Yvelines Le loup Médiathèque Le Phare Catégorie d’évènement: Yvelines

Le loup Médiathèque Le Phare, 19 janvier 2021, . Le loup

Médiathèque Le Phare, le mardi 19 janvier à 10:30

« Qui à peur du loup ? »… « Est-il aussi effrayant qu’on le dit ? ». « Voyons un peu ces histoires… » **_Avec les bibliothécaires_** ● Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation **Un évènement Fête du conte 2022**

Sur réservation

Ce personnage, grand méchant des histoires, sera mis à l’honneur lors d’une racontine pour les plus petits. Médiathèque Le Phare Place de Bretagne, 78310 Maurepas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-19T10:30:00 2021-01-19T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Yvelines Autres Lieu Médiathèque Le Phare Adresse Place de Bretagne, 78310 Maurepas lieuville Médiathèque Le Phare