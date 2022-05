Le loup – lecture musicale Arles, 11 juin 2022, Arles.

Loup

Une nuit les loups s’invitent et attaquent les troupeaux. Seul face aux loups, chacun sur son bout de montagne, Fanny, Océane et Olivier vont faire face à cette épreuve, à la solitude et surtout se retrouver face à eux même. Ils vont défendre leur troupeau. Ils vont s’accrocher à la nuit, tenir une position jusqu’au matin. Ils vont éprouver le frisson du premier contact fugitif avec les prédateurs qui laissent des marques durables et sanglantes sur le troupeau. Ils vont se sentir désarmés face à l’intelligence des loups à ses stratégies pour éviter l’homme. Mais plus que cela, les loups vont les renvoyer au fond de leur propre nature humaine. Vont-ils maîtriser leurs sentiments et leurs gestes de peur, de colère, d’impuissance ?



Il y a ce fil tendu entre l’homme et l ‘animal, entre berger et loup, entre l’homme seul en montagne et ses pensées. Jours et nuit les bergers scrutent les cimes essayant de faire corps et âmes avec la pente. Ils essayent de comprendre ce qui arrive, ce qui advient quand le loup est là. Le déséquilibre entre l’homme et l’animal si longtemps à notre avantage se retourne à la faveur du loup.

A partir de témoignages de bergers confrontés à la présence du loup dans les alpages, Lionel Roux a écrit des textes d’une grande puissance qui résonnent avec la voix de Marie Vauzelle et la musique de Reeve Schumacher.

+33 4 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com/spectacle-loup-355

