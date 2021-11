Arles Chapelle de la Madeleine,19 rue de la Madeleine,13200 Arles Arles, Bouches-du-Rhône Le loup, le loup, le loup ! Chapelle de la Madeleine,19 rue de la Madeleine,13200 Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Le loup, le loup, le loup ! Des textes de Lionel Roux rédigés d’après des témoignages de bergers confrontés à la présence du loup dans les alpages, dits par la comédienne Marie Vauzelle, sur une musique du compositeur Reeve Schumacher. Deux séances, l’une à 14h30, l’autre à 21h30

Entrée libre

Textes de Lionel Roux, lecture de Marie Vauzelle, musique de Reeve Schumacher Chapelle de la Madeleine,19 rue de la Madeleine,13200 Arles 19 rue de la Madeleine 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T15:30:00;2021-11-13T21:30:00 2021-11-13T23:00:00

