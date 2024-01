Le Loup-Garou Le Loup-Garou Lezay, jeudi 1 janvier 2032.

LE LOUP-GAROU À LEZAY

Le Loup-Garou vous accueille toute l’année pour des sorties ou séjours scolaires de la maternelle au lycée…

En plein cœur du Poitou-Charentes, venez découvrir ce lieu formidable à Lezay dans les Deux-Sèvres…

NOS SORTIES ET SÉJOURS SCOLAIRES MATERNELLES et ÉLÉMENTAIRES

Notre équipe travaille sur une cohérence éducative, avant, pendant et après le séjour. Les animations sont construites autour d’une pédagogie unique qui prend son sens sur le site du Loup-Garou un lieu propice au calme, où l’enfant pourra en petit groupe expérimenter afin de trouver son chemin vers les apprentissages. L’équipe pédagogique est formée à la pédagogie active, à une posture et une écoute bienveillantes, en prenant en compte la singularité de chacun…

À partir de vos choix de thèmes et en fonction des programmes scolaires des différents cycles, nous construisons avec vous votre séjour.

Objectif transversal garantir une cohérence éducative entre tous les acteurs et personnels du centre.

SORTIE OU SÉJOURS AVEC NUITÉE(S)

– de 1 à 4 nuits

– toutes les activités sur place

– 1 ou plusieurs objectifs pédagogiques

– séjour « à la carte » ou « clé en main »

– accompagnement administratif et pédagogique

Nous construisons ensemble votre séjour, en lien avec les programmes scolaires et les cycles.

Nos 7 grandes thématiques :

-environnement et transition écologique

-activités équestres

-sport

-expression artistique

-patrimoine rural

-ferme d’animation

-potager

Le Loup-Garou La Mauvaitière 79120 Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549290404 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@loup-garou.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loup-garou.fr/sejours-scolaires/ »}]