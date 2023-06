CAMPING SOUS LES ETOILES Le Loup Garou Lezay, 7 août 2023, Lezay.

CAMPING SOUS LES ETOILES 7 – 11 août Le Loup Garou 15,00 €

Ce séjour est proposé à des enfants de 6 à 11 ans.

Il se déroule sur le site du Loup-Garou (79), avec une dominante sur les activités de pleine nature: équitation, jeux d’orientation, canoë…

Le groupe d’enfants sera hébergé sous des tipis.

Les animateurs vont accompagner les enfants sur:

* la découverte des activités de pleine nature

* l’organisation des repas du soir: choix des menus, courses, élaboration des repas…

Le Loup Garou Lieu-dit La Mauvaitière 79120 lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.21.05.32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.23.43.11 »}, {« type »: « email », « value »: « accueildeloisirs@mjc-horizons-sud.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00