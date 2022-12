LES ARTS EN CAVALE – DANSE Le Loup-Garou Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay

LES ARTS EN CAVALE – DANSE Le Loup-Garou, 24 juillet 2022, Lezay. LES ARTS EN CAVALE – DANSE 24 – 30 juillet Le Loup-Garou

410

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Loup-Garou LEZAY Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Pour les débutant.es ou déjà initié.es, les stars en herbe et les plus expressifs, nos séjours « Artistiques» proposent de nombreuses activités pour développer sa créativité ! Photo, vidéo, arts plastiques, danse et spectacle, … il y en a pour tous les goûts. C’est l’occasion de progresser dans sa passion et de fabriquer de magnifiques souvenirs. Tous les séjours aboutiront à un spectacle ou la création d’une exposition. En plus de la place prépondérante accordée au thème choisi, nos séjours artistiques proposent aux enfants de découvrir de nouvelles activités, tout en laissant tout de même une large place aux temps libres et veillées… les incontournables de nos colos!

Ils pourront même s’ils le souhaitent ajouter une séance d’équitation à leur séjour…

C’est toi qui donne le rythme !

Tous les matins, tu rejoins notre chorégraphe confirmé pour découvrir différents styles très actuels : hip-hop, modern-jazz, zumba, break-dance… N’hésite pas à nous faire partager tes morceaux préférés…

Pour rester dans l’ambiance, des séances d’improvisations seront prévues avec ton groupe.

Pendant ton séjour, tu pourras puiser encore dans tes ressources artistiques en réalisant de nouveaux graffitis : pour réaliser, par exemple, un super décor pour ton show d’enfer que tu présenteras en fin de semaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T15:00:00+02:00

2022-07-30T12:00:00+02:00 P. GRIMALDI

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Lezay Autres Lieu Le Loup-Garou Adresse LEZAY Ville Lezay Age minimum 6 Age maximum 13 lieuville Le Loup-Garou Lezay Departement Deux-Sèvres

Le Loup-Garou Lezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezay/

LES ARTS EN CAVALE – DANSE Le Loup-Garou 2022-07-24 was last modified: by LES ARTS EN CAVALE – DANSE Le Loup-Garou Le Loup-Garou 24 juillet 2022 Le Loup-Garou Lezay Lezay

Lezay Deux-Sèvres