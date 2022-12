EQUI FUN Le Loup-Garou, 24 juillet 2022, Lezay.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Loup-Garou LEZAY Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Initiation ou perfectionnement, les cavaliers et cavalières passeront de formidables vacances au sein du Loup-Garou, en contact étroit avec les poneys et la nature !

Via nos séjours «équitation», les enfants de tout âge découvriront ou progresseront dans leur passion.

Une séance quotidienne leur permettra de nouer une relation privilégiée avec leur poney. Ils pourront aussi goûter aux diverses disciplines et profiter de longues balades, parfaitement encadrés par nos moniteurs spécialisés (BEES1, BPJEPS) qui sauront adapter les difficultés des exercices à leur niveau. Et parce qu’il n’y a pas que le poney dans la vie (quoiqu’ils en disent !), les cavaliers pourront s’adonner à d’autres activités sportives, profiter de la nature environnante, des repas autour du feu, des grands jeux de groupe, du spectacle sous chapiteau du vendredi et des veillées inoubliables.

Viens découvrir les bases essentielles de l’équitation en binôme avec un autre passionné.

Très vite une complicité s’établira entre vous deux et le poney. Pour apprendre à bien le connaître, vous irez chaque jour le panser avant de passer en selle !

Il sentira alors que vous le respectez et restera patient pour toutes vos futures aventures.

Après un temps de découverte de l’animal, d’apprentissages, de jeux équestres, tu partiras en groupe sur les sentiers pour de superbes balades avec ton inséparable poney et ton pique-nique.

Attends-toi à de belles émotions…

● Découverte de l’équitation et de la nature ● Gestion et relation privilégiée avec un poney par binôme ● Apprentissage des soins ● Cours et jeux équestres ● Grandes balades dans la nature ● Une séance par jour



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T15:00:00+02:00

2022-07-30T12:00:00+02:00

P. GRIMALDI