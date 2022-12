E’COLO MOTOS Le Loup-Garou, 17 juillet 2022, Lezay.

E’COLO MOTOS 17 – 23 juillet Le Loup-Garou

470

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Loup-Garou LEZAY Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Et si l’été permettait de découvrir ou de progresser à moto ?

Les enfants les plus téméraires adoreront notre séjour « Sportif », qui leur fera découvrir la moto comme ils ne l’ont jamais vue ! Des séances quotidiennes de leur sport de prédilection parfaitement encadrées, au sein de vacances adaptées aux plus petits comme aux pré-ados. Mais ce n’est pas tout ! Toujours en pleine nature et entre copains et copines, ils pourront bien sûr profiter des grandes veillées et des jeux de groupes. Naissances d’amitiés entre passionnés garanties !

Encadré par un éducateur breveté d’état, ce séjour permettra de développer chez l’enfant les capacités de maîtrise de la moto tout en s’amusant.

● Équilibre, sécurité à moto, coopération ● Parcours de progression ● Nature environnante ● En plus : 1 séance poney à la carte, veillées

et jeux de groupe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T15:00:00+02:00

2022-07-23T12:00:00+02:00

P. GRIMALDI