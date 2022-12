LES AVENTURIERS Le Loup-Garou Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Qu'il se focalise sur son activité préférée ou qu'il choisisse de tout essayer,

votre enfant pourra composer le planning de son séjour selon ses envies,

avec ses animateurs.

Avec des programmes qui varient chaque semaine, dans une ambiance

amicale favorisant les échanges et la camaraderie, nos séjours « Multiactivités » sont parfaits pour ceux qui partent seuls pour la première fois

ou les touche-à-tout.

Notre équipe d’animation saura prendre soin des 6 – 9 ans dans un cadre sécurisé et agréable et des logements adaptés. Un séjour multi-activités

axé « nature », proposant aux plus jeunes une sensibilisation à l’environnement au contact des animaux.

●●Jeux de coopération

●●Découverte de la nature et ses secrets

●●Construction d’une cabane dans nos

bois

●●Nourrissage animaux de la ferme

●●Travaux au potager

●●1 séance poney à la carte

●●Fabrication de peinture végétale

