Lezay Deux-Sèvres Lezay EUR Journée portes ouvertes au Loup Garou Le 9 avril de 10h à 18h à Lezay Au programme :

Balade poney

Animation ferme et environnement

Motos électriques

Grands jeux en bois

Marché de producteurs

Lezay

