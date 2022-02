Le Loup et le Lion Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Bonnet-en-Champsaur

Le Loup et le Lion Saint-Bonnet-en-Champsaur, 14 février 2022, Saint-Bonnet-en-Champsaur. Le Loup et le Lion Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’ Saint-Bonnet-en-Champsaur

2022-02-14 18:00:00 – 2022-02-14 Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur EUR Film de Gilles de Maistre (1h40 / aventure, famille)

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick. +33 4 92 50 56 11 Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’ Saint-Bonnet-en-Champsaur

dernière mise à jour : 2021-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Autres Lieu Saint-Bonnet-en-Champsaur Adresse Rue de la trésorerie Cinéma 'Le Central' Ville Saint-Bonnet-en-Champsaur lieuville Rue de la trésorerie Cinéma 'Le Central' Saint-Bonnet-en-Champsaur Departement Hautes-Alpes

Le Loup et le Lion Saint-Bonnet-en-Champsaur 2022-02-14 was last modified: by Le Loup et le Lion Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 14 février 2022 Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes