Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, Indre Le Loup et le Cerf Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Le Loup et le Cerf, 3 avril 2021-3 avril 2021, Azay-le-FerronAzay-le-Ferron. Le Loup et le Cerf 2021-04-03 – 2021-10-31

Azay-le-Ferron Indre 31/33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Un parcours vous emmène vous balader parmi 20 sculptures animalières de Jérôme Garreaudans. Des lectures au jardin sur le thème de la nature par Pascale Sueur sont prévues pour compléter cette exposition. Sculptures animalières dans le parc du Château. chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 29 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/ Sculptures animalières dans le parc du Château. Un parcours vous emmène vous balader parmi 20 sculptures animalières de Jérôme Garreaudans. Des lectures au jardin sur le thème de la nature par Pascale Sueur sont prévues pour compléter cette exposition.

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Adresse 31/33 rue Hersent Luzarche Ville Azay-le-FerronAzay-le-Ferron