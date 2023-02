Apéro en breton Le loup des mers Ploaré Catégories d’Évènement: Finistère

Entrée libre Venez flaper au Loup des mers, vendredi 03 mars à partir de 18h30 ! Ouvert à tous.tes les bretonnant.e.s, confirmé.e.s ou apprenant.e.s Le loup des mers Rosmeur, 29100 Douarnenez Ploaré 29100 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T17:30:00+00:00 – 2023-03-03T19:30:00+00:00

