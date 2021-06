Larnagol Larnagol Larnagol, Lot Le Lot en Bodega à Larnagol / Calvignac Larnagol Larnagol Catégories d’évènement: Larnagol

Lot

Le Lot en Bodega à Larnagol / Calvignac Larnagol, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Larnagol. Le Lot en Bodega à Larnagol / Calvignac 2021-07-05 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-05 23:00:00 23:00:00

Larnagol Lot Larnagol Tous les lundi de Juillet et d’Août

A partir de 19h30 jusqu’à 23h00 « Lot of Good Day » souhaite rassembler les Lotois et les nombreux vacanciers de notre magnifique département le temps d’une soirée, avec dégustation de produits du terroir incontournables autour de mange-debout, un brin de musique, jouée par des musiciens perchés sur un bateau qui vont vous faire vivre un moment inoubliable ! Une soirée en toute simplicité, ambiance guinguette, Bodega, ouvertes à tous !!! Buvette et restauration sur place contact@lotofgoodday.fr +33 6 60 44 31 47 « Lot of Good Day » souhaite rassembler les Lotois et les nombreux vacanciers de notre magnifique département le temps d’une soirée, avec dégustation de produits du terroir incontournables autour de mange-debout, un brin de musique, jouée par des musiciens perchés sur un bateau qui vont vous faire vivre un moment inoubliable ! Une soirée en toute simplicité, ambiance guinguette, Bodega, ouvertes à tous !!! Buvette et restauration sur place Tous les lundi de Juillet et d’Août

A partir de 19h30 jusqu’à 23h00 @lot of good day

Détails Catégories d’évènement: Larnagol, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Larnagol Adresse Ville Larnagol lieuville 44.47688#1.77789