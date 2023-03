Journées du patrimoine Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’Évènement: Le Loroux-Bottereau

Journées du patrimoine Le Loroux-Bottereau, 16 septembre 2023, Le Loroux-Bottereau. Journées du patrimoine 16 et 17 septembre Le Loroux-Bottereau Visite du clocher de l’église du Loroux qui culmine à 75 m de hauteur.

Le balcon panoramique, à 35m de haut, offre une vue imprenable à 360 ° sur la commune (château, Mairie, Presbytère, site de l’ancien Hôpital), mais aussi au-delà, vers les marais.

… et d’autres lieux à découvrir !

