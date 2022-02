Le “Longines Deauville Classic” de retour au Pôle International du Cheval les 11, 12, 13 et 14 août 2022 Saint Arnoult, 11 août 2022, Saint-Arnoult.

“Longines Deauville Classic” est un concours international de saut d’obstacles qui se tient depuis sa création en 2017 au Pôle International du Cheval Longines-Deauville. Du 11 au 14 août 2022, il accueillera un CSI 3* et un CSI 1*, où sont attendus plus de 200 cavaliers et plus de 350 chevaux, représentant plus de 20 nations. Devenu en cinq éditions un incontournable dans le calendrier sportif normand, le “Longines Deauville Classic” attire de nombreux cavaliers de haut et très haut niveau, à l’instar des membres de l’équipe de France de jumping Pénélope Leprevost et Mathieu Billot en 2021 à leur retour des Jeux olympiques de Tokyo, de Julien Épaillard, meilleur cavalier français et numéro 5 mondial en août 2021, ou encore Kevin Staut et Philippe Rozier, médaillés d’or aux JO de 2016 à Rio. Animation sur place: un village des exposants, le village des races normandes ou encore la Deauville Auction Classic, vente aux enchères d’une vingtaine de performers et foals d’exception, contenus pédagogiques…

Saint Arnoult 14 Av. Ox And Bucks, 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-11T09:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T09:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T09:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-14T09:00:00 2022-08-14T18:00:00