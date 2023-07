10KM ETPM des quais de Bordeaux ! Le long des Quais Bordeaux, 5 novembre 2023, Bordeaux.

10KM ETPM des quais de Bordeaux ! Dimanche 5 novembre, 10h00 Le long des Quais Tarifs : à partir de 17 €.

Vous découvrirez la rive gauche et la rive droite des Quais de Bordeaux en traversant la Garonne par le pont Chaban et le pont de Pierre.

Pour cette 18ème édition le 10 km est Label Régional et qualificatif aux championnats de France.

Infos pratiques

10h00 : Départ de la 1ère vague du 10km pour les coureurs de – de 40 minutes

10h03 : Départ de la 2ème vague du 10km pour les coureurs de 40 à 50 minutes

10h06 : Départ de la 3ème vague du 10km pour les coureurs de 50 à 60 minutes

10h09 : Départ de la 4ème vague du 10km pour les coureurs de + de 60 minutes

TARIFS 10KM

17 euros : 1er juillet au 31 août

9 euros : 1er septembre au 31 octobre

20 euros : 1er novembre au 2 novembre

Les 10km des quais officialisent cette année le 10km en handisport debout regroupant les familles de handicap suivants : les déficients visuels (guide obligatoire pour les T11 et T12) l’athlète coure avec son guide ; les paralysés cérébraux ; les amputés.

